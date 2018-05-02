США решили выделить Украине на кибербезопасность вдвое больше денег

Вашингтон, 2 мая. США намерены вдвое увеличить размер материальной помощи Украине. Деньги будут потрачены на развитие кибербезопасности в стране, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«США удваивает размер помощи Украине в борьбе за кибербезопасность — с 5 до $10 млн», — отметил он.

Во время прошедших переговоров с президентом Украины в Киеве также обсуждались вопросы проведения экономических и политических реформ в стране. В частности, обсуждались те усилия, которые осуществляет украинский глава для того, чтобы придерживаться рекомендаций МВФ.