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Богатейший человек в мире не знает, как потратить заработанные деньги
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    Богатейший человек в мире не знает, как потратить заработанные деньги

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    Богатейший человек в мире не знает, как потратить заработанные деньги

    Москва, 2 мая. Богатейший человек мира Джефф Безос, который является основателем и главным акционером компании Amazon, рассказал, что ему сложнее придумать, куда потратить деньги, чем как их заработать. Об этом сообщает издание Business Insider.

    Безос признался, что решить, как распорядиться имеющимися в его распоряжении финансами, «не так просто, как кажется». Миллиардер сообщил, что на сегодняшний день единственный эффективный для него способ потратить свои деньги – это реинвестировать заработанные средства в другие компании и «ставить по-крупному».

    По информации издания, ежегодно Безос направляет около одного миллиарда долларов на финансирование компании Blue Origin, которая занимается разработкой космического корабля.

    Автор: Дарья Смолина
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