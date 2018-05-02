Сирия: Дамаск обратился в ООН после удара коалиции по Хасаке

Москва, 2 мая. Сирийский МИД направил обращение в ООН в связи с ударом международной коалиции 1 мая по Хасаке, при котором, по данным SANA, погибли не менее 25 мирных жителей и десятки получили ранения.

Министерство иностранных дел Сирии направило генсеку ООН Антониу Гуттерешу и Совбезу организации письма, в которых жестко раскритиковало акт агрессии коалиции во главе с США.

«Продолжение отступившей от международного права «международной коалицией» массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки террористам ИГ1 (запрещена в России) подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета и безопасности Сирии, а также продление кризиса», — цитирует SANA текст документа.

По данным агентства, Дамаск вновь потребовал от Совета Безопасности ООН выполнить свои обязательства и прекратить военные преступления, которые совершает коалиция и выдворить из страны иностранных военных.

Напомним, что накануне самолеты коалиции совершили налет на деревню Эль-Фадыль в провинции Хасаке. Ранее сообщалось, что жертвами семилетнего конфликта в Сирии стали более десяти тысяч рабочих.

1 Организация запрещена на территории РФ.