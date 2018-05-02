Пограничники объяснили, почему не пустили журналистов из РФ, Чехии и Италии на Украину

Киев, 2 мая. Российский, чешский и итальянский журналисты не смогли попасть на территорию Украины, так как украинские пограничники запретили им въезд из-за «пророссийских» взглядов.

Украинские пограничники не допустили въезд на территорию страны «пророссийски настроенным лицам» — гражданам России, Чехии и Италии. Журналисты ехали на Украину, чтобы освещать годовщину событий 2 мая в Одессе.

Как стало известно, граждан Чехии и Италии не пропустили через границу в аэропорту «Борисполь» на основании полученной от правоохранительных органов информации. Их не допустили на территорию страны, так как они неправдоподобно освещали события на Украине, которые происходили в течение последнего периода. Россиянин не смог проехать через границу, как утверждают пограничники, так как он «оказался политическим обозревателем российского издательства».

Все трое журналистов были возвращены обратными рейсами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины