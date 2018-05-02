Сирия вывозит узников боевиков из Идлиба: репортер ФАН запечатлел прибытие спасенных людей в Алеппо

Следующая группа людей, вывезенных из осажденной боевиками зоны вокруг поселений Кефрая и Аль-Фуа к северу от Идлиба, достигла Алеппо. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел прибытие мирных жителей на подконтрольную Сирийской арабской армии (САА) территорию и их встречу с родными.

Автобусы для эвакуации были предоставлены правительством САР и сирийским Красным Полумесяцем. В пути освобожденных из плена жителей сопровождали военнослужащие правительственных войск и сотрудники гуманитарной организации. На месте прибытия на окраине Алеппо беженцев ожидали их родственники, которых жители Кефраи и Аль-Фуа не имели возможности видеть несколько лет подряд.

Эти населенные пункты, где проживает преимущественно шиитское население, стали постоянными мишенями для боевиков-исламистов, контролирующих почти всю территорию провинции Идлиб. Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других формирований держат Кефраю и Аль-Фуа в кольце окружения почти с самого начала сирийского конфликта, постоянно обстреливая и совершая преступные набеги на мирные кварталы.

Накануне началась эвакуация полутора тысяч гражданских лиц из этого района, прежде всего — детей, пожилых людей, раненых и больных. Освобождение населения из зоны осады к северу от Идлиба стало главным условием российского Центра по примирению, выдвинутого боевикам вооруженной оппозиции в обмен на возможность беспрепятственно покинуть анклав на юге Дамаска.

Конвой Красного Полумесяца в сопровождении сирийских военных проследовал к поселениям Кефрая и Аль-Фуа через населенный пункт Аль-Эис на юге провинции Алеппо и теперь вернулся в административный центр региона этим же путем. Часть жителей, нуждающихся в медпомощи, была сразу же доставлена в больницы города.

1 Организация запрещена на территории РФ.