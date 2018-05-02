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«Конец близок»: Аршавин рассказал о своих карьерных планах
Спорт
«Конец близок»: Аршавин рассказал о своих карьерных планах
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    «Конец близок»: Аршавин рассказал о своих карьерных планах

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    «Конец близок»: Аршавин рассказал о своих карьерных планах

    Москва, 2 мая. Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат» заявил, что конец его карьеры близок.

    Бывший капитан сборной России Аршавин подчеркнул, что футбол ему не надоел. 

    «Если говорить о карьере, то конец близок, он рядом. Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру. Это очень тяжелый момент, жизнь полностью должна измениться», — цитирует «Советский спорт» Аршавина.

    Футболист также добавил, что футбол — это его любимое занятие, и он бы хотел остаться в этом виде спорта.

    Ранее Андрей Аршавин играл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань», с 2016 года он выступает за казахстанский «Кайрат».

    Автор: Дарья Смолина
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