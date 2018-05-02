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В НАТО испугались растущей мощи Северной и Черноморской флотилий
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    В НАТО испугались растущей мощи Северной и Черноморской флотилий

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    В НАТО испугались растущей мощи Северной и Черноморской флотилий

    Брюссель, 2 мая. В военно-политическом блоке НАТО и в США обеспокоены растущим потенциалом Северного и Черноморского флота России, сообщил источник в Брюсселе.

    «Первый (Северный флот)обеспечивает доступ России в северную часть Атлантического региона, второй (Черноморский флот)  — в Средиземноморье»,  — выразил обеспокоенность источник, пишет РИА Новости.

    Российские подводники стали чаще выходить в моря на боевое дежурство и принимать участи в маневрах. В прошлом году уровень «наплаванности» экипажей вырос вдвое по сравнению с показателями 2016 года. Отмечается, что в 2018 году суда ВМФ России примут участие в пятистах учениях.

    Как сообщалось ранее, российские подводники стали значительно чаще выходить в моря и океаны на боевое дежурство и различные учения: в 2017 году общий уровень наплаванности экипажей по сравнению с 2015-2016 годами вырос более чем вдвое.

    В 2018 году подплав ВМФ России примет участие в пяти сотнях учений. В рамках переоснащения российского подводного флота намечено строительство субмарин четвертого поколения.

    Автор: Ирина Селезнева
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