В НАТО испугались растущей мощи Северной и Черноморской флотилий

Брюссель, 2 мая. В военно-политическом блоке НАТО и в США обеспокоены растущим потенциалом Северного и Черноморского флота России, сообщил источник в Брюсселе.

«Первый (Северный флот)обеспечивает доступ России в северную часть Атлантического региона, второй (Черноморский флот) — в Средиземноморье», — выразил обеспокоенность источник, пишет РИА Новости.

Российские подводники стали чаще выходить в моря на боевое дежурство и принимать участи в маневрах. В прошлом году уровень «наплаванности» экипажей вырос вдвое по сравнению с показателями 2016 года. Отмечается, что в 2018 году суда ВМФ России примут участие в пятистах учениях.

Как сообщалось ранее, российские подводники стали значительно чаще выходить в моря и океаны на боевое дежурство и различные учения: в 2017 году общий уровень наплаванности экипажей по сравнению с 2015-2016 годами вырос более чем вдвое.

В 2018 году подплав ВМФ России примет участие в пяти сотнях учений. В рамках переоснащения российского подводного флота намечено строительство субмарин четвертого поколения.