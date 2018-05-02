Пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме в Вологодской области

Вологда, 2 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Погост Лука в Вологодской области ночью: при пожаре в деревянном доме погибла пенсионерка.

Как передает «Вологда.РФ», пожар произошел накануне около 23:35 часов ночи в селе Погост Лука: загорелся одноэтажный деревянный дом.

На место ЧП незамедлительно выехали три единицы техники и девять человек личного состава, которым удалось ликвидировать возгорание, пламя охватил территорию площадью в сто квадратных метров. В доме обнаружили тело 82-летней женщины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося, эксперты выясняют причину возникновения пожара.