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Пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме в Вологодской области
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    Пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме в Вологодской области

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    Пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме в Вологодской области

    Вологда, 2 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Погост Лука в Вологодской области ночью: при пожаре в деревянном доме погибла пенсионерка.

    Как передает «Вологда.РФ», пожар произошел накануне около 23:35 часов ночи в селе Погост Лука: загорелся одноэтажный деревянный дом.

    На место ЧП незамедлительно выехали три единицы техники и девять человек личного состава, которым удалось ликвидировать возгорание, пламя охватил территорию площадью в сто квадратных метров. В доме обнаружили тело 82-летней женщины.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося, эксперты выясняют причину возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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