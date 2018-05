Бывшая ведущая из «Ревизорро» пригрозила Летучей компроматом

Противостояние «Ревизорро» VS Летучая продолжается После скандального интервью Елены о том, что продюсеры шоу предупреждали рестораны о визите съемочной группы, свое слово решила сказать преемница Летучей Ольга Романовская. По словам певицы, Елена ее «достала», и, если обладательница ТЭФИ не перестанет критиковать телешоу, ей придётся обнародовать некий компромат на экс-ведущую. Кроме того, Романовская заявила, что ушла из «Ревизорро» из-за Елены, которая, по её словам, превратила ее работу в ад. Как вы думаете, какой компромат на Летучую есть у Романовской?

A post shared by Super (@super.ru) on May 2, 2018 at 4:54am PDT