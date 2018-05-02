Бывшая ведущая из «Ревизорро» пригрозила Летучей компроматом
Москва, 2 мая. Бывшая ведущая популярного телепроекта «Ревизорро» Ольга Романовская заявила, что у нее имеется компромат на Елену Летучую.
По словам Романовской, ее уход из программы связан с Еленой, которая превратила ее работу в ад.
Противостояние «Ревизорро» VS Летучая продолжается После скандального интервью Елены о том, что продюсеры шоу предупреждали рестораны о визите съемочной группы, свое слово решила сказать преемница Летучей Ольга Романовская. По словам певицы, Елена ее «достала», и, если обладательница ТЭФИ не перестанет критиковать телешоу, ей придётся обнародовать некий компромат на экс-ведущую. Кроме того, Романовская заявила, что ушла из «Ревизорро» из-за Елены, которая, по её словам, превратила ее работу в ад. Как вы думаете, какой компромат на Летучую есть у Романовской?
«Вы не имеете отношения к продюсированию шоу. По поводу того, что рейтинги выше. У вас они три — три с половиной балла, четыре. У меня за одну из передач было семь. Вы меня достали. Вы стали причиной моего ухода, потому что все восемь месяцев, которые я работала, вы превратили в ад», — заявила Романовская.
Как отмечает издание Super, экс-ведущая также напомнила Летучей о неком компромате, который готова использовать, если Елена не угомонится.
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