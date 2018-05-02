Бывшая ведущая из «Ревизорро» пригрозила Летучей компроматом

Москва, 2 мая. Бывшая ведущая популярного телепроекта «Ревизорро» Ольга Романовская заявила, что у нее имеется компромат на Елену Летучую.

По словам Романовской, ее уход из программы связан с Еленой, которая превратила ее работу в ад.

«Вы не имеете отношения к продюсированию шоу. По поводу того, что рейтинги выше. У вас они три — три с половиной балла, четыре. У меня за одну из передач было семь. Вы меня достали. Вы стали причиной моего ухода, потому что все восемь месяцев, которые я работала, вы превратили в ад», — заявила Романовская.

Как отмечает издание Super, экс-ведущая также напомнила Летучей о неком компромате, который готова использовать, если Елена не угомонится.

Ранее сообщалось, что избитая Самбурская показала фото из больницы.