Русские Латвии шутить не намерены: 1 мая в Риге прошел многотысячный марш против дискриминации в образовании

Первомайская демонстрация в Риге против ликвидации остатков русского образования в республике собрала, по данным организаторов из Русского союза Латвии и штаба защиты русских школ, около десяти тысяч человек. Это было впечатляющее шествие по центральной улице Бривибас (Свободы). Убедитесь сами, посмотрев фото- и видеорепортаж корреспондента Федерального агентства новостей из Риги.

Многотысячная демонстрация шла под барабанный бой и скандирование лозунга «Руки прочь от русских школ!». Для демонстрантов полиция освободила половину проезжей части улицы, впереди двигались два мотоциклиста и полицейская машина с проблесковыми маячками.

Прохожие и туристы останавливались, чтобы запечатлеть это шествие. Работали десятки журналистов, включая представителей ведущих российских телеканалов.

Погода была отличной — солнечно и тепло. Но огородам и пикникам люди предпочли выход на демонстрацию. Потому что речь идет о наших детях, об образовании на родном языке, о базовых понятиях, о самом главном праве, на которое покусились власти Латвии.

Демонстранты прошли от театра «Дайлес» до площади на Эспланаде с Христорождественским собором рядом и памятником классику латышской литературы — первому министру образования республики Янису Райнису, создававшему в довоенной Латвии систему школ нацменьшинств, которую сейчас хотят разрушить.

Митинг у памятника Райнису вел депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Он отметил, что главная тема первомайского шествия — борьба за будущее образования на русском языке.

«Но это не значит, что другие важные проблемы мы оставляем в стороне. Сегодня, 1 мая, на демонстрацию в основном вышли русские, русскоязычные жители страны. Мы показываем пример латышскому большинству, как надо бороться за свои права, — подчеркнул евродепутат. — В Европе нас поддерживают не только отдельные люди и отдельные партии. Сейчас заканчивается сбор подписей депутатов Европарламента в защиту русских школ Латвии, 3 мая мы объявил, сколько подписей собрано, и это будет большая победа!»

Купола и кресты Христорождественского собора словно осеняли митинг за сохранение русского образования в Латвии, которому в этом году исполняется 230 лет. Столько прошло с момента открытия в Риге первой русской школы.

Первой на митинге выступила лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок (доктор математических наук, 15 лет преподавала в Латвийском университете, трижды избиралась от Латвии депутатом Европарламента). Она, в частности, напомнила об изначальном смысле праздника 1 мая — дне борьбы трудящихся за свои права.

«Мы возрождаем в Латвии этот праздник в несколько ином качестве, потому что мы вынуждены отстаивать свои права, — указала Татьяна Жданок. — На них наглым образом наступают, оскорбляют треть населения страны путем лишения права образования на родном языке. Не будет счастья одним за счет несчастья и унижениях других. Тем более, что школьная реформа касается не только языка образования, но и оптимизации — а это закрытие громадного числа маленьких школ, очагов культуры в районах. И это коснется в первую очередь маленьких латышских школ…»

То, что нас сегодня так много, показывает, что мы готовы бороться, подчеркнула Жданок.

«Русские школы — это наше все. За это мы будет стоять до конца. И мы не одиноки — подчеркнула общественница. — Сегодня мы принесли флаг Европейского свободного альянса. Это партия, в которой наш Русский союз Латвии состоит как полноправный участник. А она включает сорок пять разных партий от регионов и меньшинств Евросоюза. Эта партия выразила нам полную поддержку, ее президент написал письмо в адрес председателя сейма и председателя правительства Латвии. С нами Ассоциация европейских меньшинств — это 98 разных организаций Европы. Латвия сумела собрать необходимое количество подписей из того миллиона по Европе, который был необходим для рассмотрения пакета документов в Европарламенте о правах национальных меньшинств. И мы это сделали!»

Эти слова Татьяны Жданок утонули в криках одобрения и аплодисментах.

«С нами вся Европа! Мы — правы и мы — победим!» — завершила свое выступление лидер Русского союза Латвии.

В интервью Федеральному агентству новостей Татьяна Жданок рассказала, что нынешние массовое шествие и митинг — это повторение весны 2004 года, когда 1 мая у памятника воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков собралось, как минимум, десять тысяч человек.

«Нам тогда удалось остановить реформу, и, благодаря этому, с 1 сентября 2004 года не были закрыты русские средние школы, не было прекращено образование на русском языке, — говорит Жданок. — Конечно, двуязычное образование (60% предметов — на латышском и 40% - на русском — прим. ФАН) — это компромисс, предложенный тогда властями. Он не устроил нас полностью, но обеспечил определенные мир и согласие в Латвии. А сейчас это сломано. Прошла бездумная атака на русские школы. Это попытка превратить нас в темных, необразованных людей, в слуг, которые будут на самой низкой ступени социальной лестницы. Мы этого не допустим. Наши дети достойны лучшего будущего. Наша обязанность перед ними и перед будущими поколениями — обеспечить им хорошее образование. Да, запуганы учителя и директора школ, являющиеся государственными чиновниками. Но есть отдельные примеры, отдельные люди, которые объединяются сейчас вокруг нашей партии. Все разумные люди Европы всерьез воспринимают наш лозунг «Единство в многообразии». Европа может быть только многообразной. Как говорил великий скрипач Иегуди Менухин (основатель фонда в поддержку национальных меньшинств), или Европа будет Европой культур, или она погибнет. Так вот мы выступаем за Европу культур».

Власти Латвии принялись играть в опасные игры, решив ликвидировать все русское образование в республике. Но русские Латвии шутить не намерены. Демонстрация и митинг 1 мая показали, что русские, как всегда, медленно запрягают, но потом быстро едут. Так вот, они еще только запрягают…