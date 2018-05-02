Власти Армении предупредили об угрозе нехватки продуктов из-за транспортной блокады

Ереван, 2 мая. Комитет по госдоходам Армении обеспокоен в связи с препятствиями для въезжающих в республику большегрузов с продовольствием из-за блокирования дорог, говорится в сообщении ведомства.

В Армении зафиксированы случаи, когда фуры с продовольствием не смогли въехать на территорию страны из-за протестов и блокировки трасс. В комитете по госдоходам считают, что это создает угрозу дефицита продовольствия.

«Все это вызывает обеспокоенность, так возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны», — отмечается в сообщении.

Таможенные органы Армении призвали местных жителей не препятствовать движению фур и их оформлению при въезде. Напомним, что 1 мая в республике не смогли выбрать премьера, единственный кандидат Никол Пашинян получил недостаточно голосов для избрания. Протестные акции в стране продолжились.