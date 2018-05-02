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Пенсионер из Мурманска протаранил магазин, перепутав педали в машине
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    Пенсионер из Мурманска протаранил магазин, перепутав педали в машине

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    Пенсионер из Мурманска протаранил магазин, перепутав педали в машине

    Мурманск, 2 мая. Житель Мурманска, находясь за рулем автомобиля Hyundai, перепутал педали своей машины и протаранил двери магазина строительных материалов. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

    «Около полудня в дежурную часть поступило сообщение, что в магазин на ул. Домостроительной въехал автомобиль Hyundai», — пояснил собеседник агентства.

    Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновник происшествия — мужчина 1949 года рождения — не справился с управлением и въехал в стеклянные двери магазина.

    Вопрос возмещения ущерба будет решаться в гражданско-правовом порядке.

    Автор: Алексей Громов
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