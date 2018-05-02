«Не ожидаем улучшения»: в Луганске заявили о готовности отразить атаку ВСУ на ЛНР

Луганск, 2 мая. Народная милиция ЛНР готова отразить возможное наступление бойцов ВСУ, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил ранее, что конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию.

«Мы не ожидаем улучшения ситуации, а наоборот – готовы отразить возможное наступление ВС Украины», — заявил Андрей Марочко.

Для Луганска остается приемлемым только один сценарий действий со стороны Киева - выполнение минских соглашений.

«Сценарий может быть только один — выполнение минских соглашений. Но он абсолютно не приемлем для Порошенко, поскольку сразу выползут наружу те проблемы, которые возникли в период его правления», — подчеркнул представитель Народной милиции.

Он добавил, что украинская сторона делает все для срыва минских соглашений — продолжает обстрелы, стягивает тяжелое вооружение к линии фронта. Кроме того, указ президента Украины Петра Порошенко о новом формате операции в Донбассе противоречит мирному урегулированию конфликта.

Ранее Леонид Пасечник заявил, что киевские силовики активизировались накануне 9 мая, ВСУ готовят очередную попытку прорвать линию обороны.