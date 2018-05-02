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«Не ожидаем улучшения»: в Луганске заявили о готовности отразить атаку ВСУ на ЛНР
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    «Не ожидаем улучшения»: в Луганске заявили о готовности отразить атаку ВСУ на ЛНР

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    «Не ожидаем улучшения»: в Луганске заявили о готовности отразить атаку ВСУ на ЛНР

    Луганск, 2 мая. Народная милиция ЛНР готова отразить возможное наступление бойцов ВСУ, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко. 

    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил ранее, что конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию. 

    «Мы не ожидаем улучшения ситуации, а наоборот – готовы отразить возможное наступление ВС Украины», — заявил Андрей Марочко.

    Для Луганска остается приемлемым только один сценарий действий со стороны Киева - выполнение минских соглашений.

     «Сценарий может быть только один — выполнение минских соглашений. Но он абсолютно не приемлем для Порошенко, поскольку сразу выползут наружу те проблемы, которые возникли в период его правления», — подчеркнул представитель Народной милиции.

    Он добавил, что украинская сторона делает все для срыва минских соглашений — продолжает обстрелы, стягивает тяжелое вооружение к линии фронта. Кроме того, указ президента Украины Петра Порошенко о новом формате операции в Донбассе противоречит мирному урегулированию конфликта. 

    Ранее Леонид Пасечник заявил, что киевские силовики активизировались накануне 9 мая, ВСУ готовят очередную попытку прорвать линию обороны.

    Автор: Ирина Селезнева
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