Радикалы жестоко избили мужчину, который нес цветы на Куликово поле в Одессе

Киев, 2 мая. Радикалы жестоко избили мужчину, который нес цветы на Куликово поле в память о трагических событиях у Дома профсоюзов в Одессе, которые произошли четыре года назад.

Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов и нацгвардии охраняют территорию Соборной площади и Куликова поля, радикально настроенные граждане напали на одного из сторонников «Антимайдана» на Привокзальной площади. По словам мужчины, он нес цветы на Куликово поле.

Пострадавший рассказал, что на него напал руководитель радикальной группировки «Уличный фонарь» Демьян Ганул. Нападавший заявил, что мужчину «покарал бог». Об этом сообщает «Страна».

Напомним, что между активистами антимайдана, футбольными «ультрас» из Одессы и Харькова и радикалами евромайдана произошла потасовка. Это случилось 2 мая 2014 года. В результате чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором находились представили антимайдана. Людей, которые пытались выбраться из горящего здания, расстреливали. В результате случившегося погибли 48 человек, более 250 пострадали.