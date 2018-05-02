Еврокомиссия предложила отказать в выплатах странам, не соблюдающим нормы ЕС

Брюссель, 2 мая. Европейская комиссия предложила юридически увязать выплаты из бюджета Европейского союза с соблюдением странами ЕС принципов верховенства права. Информация о таком предложении была опубликована 2 мая в заявлении Еврокомиссии.

Суммарный объем бюджета, рассчитанный на семь лет, который был предложен Еврокомиссей, составил 1279 миллиардов евро. Речь идет о периоде с 2021 по 2027 год. Бюджет ЕС предыдущего семилетнего периода (2014 — 2020) составил 1087 миллиардов евро.

Если данное предложение будет одобрено, то некоторые страны рискуют не досчитаться своих выплат из европейского бюджета. Речь идет о Польше, к которой у Брюсселя есть претензии по поводу судебной реформы, и Венгрии, которая отказалась принимать беженцев по квоте.

Также в документе говорится об еще одном предложении — введение прямого налога в бюджет ЕС, который до настоящего времени состоял только из национальных взносов стран. Как стало известно, плата будет взиматься пропорционально объему не переработанных в каждой стране Евросоюза пластиковых отходов.

Соответствующие предложения будут обсуждать страны-члены и депутаты Европейского парламента. Предложения должны быть утверждены в 2020 году, сообщает ТАСС.