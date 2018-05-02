Второй тур выборов премьера Армении назначили на 8 мая

Ереван, 2 мая. Второй тур выборов главы правительства Армении состоится 8 мая, говорится в тексте заявления спикера Нацсобрания Ара Баблоян.

Вопрос избрания нового премьер-министра Армении будет рассмотреть 8 мая на специальном заседании Нацсобрания, сообщил спикер парламента. В первом туре выборов главы правительства, прошедшего 1 мая, депутаты не смогли выбрать единственного кандидата.

Им являлся лидер оппозиции Никол Пашинян, в его поддержку свои голоса отдали только 45 парламентариев при необходимых 53 голосах. Известно, что против его кандидатуры голосовали депутат Республиканской партии Армении. Напомним, что 23 апреля избранный премьером бывший президент республики Серж Саргсян подал в отставку после массовых протестов в Ереване.