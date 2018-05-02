Донбасс сегодня: армия ДНР отражает танковые атаки, десантники ВСУ массово бегут с передовой

Донбасс, 2 мая. ДНР под ударом танков и артиллерии ВСУ. Армия дончан получила добро на ведение огня на подавление. Украинские СМИ сочинили сказку о «злобном управдоме» Донецка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Командование ООС включило «красный сигнал светофора» на Луганщине

В подконтрольных ВСУ Станице Луганской и Попасной по личному приказу командующего операции объединенных сил Сергея Наева ввели жесткие ограничения для перемещения гражданских лиц.

В указанных городах людей начинают выселять из жилищ и оборудовать огневые позиции вооружений и техники непосредственно во дворах. На данный момент разведка Луганской народной республики располагает информацией о семи случаях принудительного выселения местных жителей.

Оперативная обстановка

На горловском направлении Донецкой народной республики украинскими войсками применялись артиллерия калибром 122 мм, а также 82-мм минометы. На донецком направлении работали украинские танки и 120-мм минометы. По населенным пунктам южного (мариупольского) направления били минометы ВСУ разных калибров, а также гранатометы и стрелковое оружие. В зоне поражения оказались 13 населенных пунктов республики, количество выпущенных боеприпасов — более 460.

По населенным пунктам у западных и юго-западных границ Луганской народной республики вели огонь боевые машины пехоты и 82-мм минометы ВСУ. Режим прекращения огня нарушен киевскими силовиками четыре раза. Кроме того, при стрельбе по позициям защитников ЛНР активно применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

ВС ДНР будут отвечать ВСУ

Защитники Донецкой народной республики имеют полное юридическое и моральное право отвечать на огонь противника, не нарушая при этом минских соглашений. Об этом во вторник заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин. Заявление вызвано участившимися обстрелами со стороны украинских войск с применением крупнокалиберной артиллерии и танков. По сути, армия ДНР получила добро на подавление атак противника в рамках минских соглашений.

Отметим, по данным разведки в понедельник на позиции украинской армии в район к северо-западу от Горловки прибыли журналисты украинского «24 канала» для съемок постановочных сюжетов. И уже утром во вторник по селу Верхнеторецкое был нанесен артиллерийский удар 122-мм орудиями. Результатом стало ранение двух мирных жителей.

Со сменой режима силовой операции с АТО на ООС, украинские военные стали чаще применять в Донбассе артиллерию и танки, нанося удары по населенным пунктам.

Массовые увольнения в ВСУ

Во вторник стало известно о крупных потерях в третьем батальоне 79 десантно-штурмовой бригады украинской армии. Речь идет о 259 уволившихся военнослужащих, 22 из которых — офицеры. Все уволившиеся подали рапорты в связи с недовольством условиями службы и недостатком продуктового обеспечения.

При этом на «зачинщиков массового бунта» начальник оперативной группы 79 бригады подполковник Анненко подал рапорт на арест. Под санкции могут попасть два командира рот третьего батальона.

Украинские СМИ: «Боевики насильно сгоняли бюджетников и студентов на Первомай»

Во вторник, 1 мая, в столицах республик Донбасса прошли массовые гуляния и праздничные шествия по случаю Дня солидарности трудящихся. Например, в Луганске, по данным правоохранителей столицы ЛНР, в шествии приняло участие более 30 тысяч человек. Мероприятие действительно поражает своим размахом.

Украинские средства массовой информации, видимо, выполняя установку сверху на дискредитацию первомайского движения в ЛНР и ДНР, рассказали о якобы «насильственном сгоне» участников митинга. Все рассказанные истории типичны и повторяются украинскими СМИ ежегодно: «разнарядки в вузы и школы, угрозы лишения стипендий», и так далее. Ни одна из рассказанных историй не подтверждается фактами — писем с «разнарядками» и обязательствами к участию никто не предоставил.

Показательной является история о «бегающем управдоме» в одном из районов Донецка, который якобы бегал по дворам и кричал, что «заявит в МГБ» на тех, кто не пойдет на митинг. Была ли эта история на самом деле, неизвестно, но то, что управдом, конечно, является чуть ли не «правой рукой главы ДНР» и, наверное, выполнял «личное указание кураторов из Кремля», — это, по мнению украинских СМИ, — «факт».

Но самое главное «доказательство» якобы «насильственных» действий «боевиков ЛДНР» — это радостные и счастливые лица участников праздничных мероприятий. Улыбаются они, по всей видимости, тоже по «приказу боевиков».