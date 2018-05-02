Китай отменил пошлины на импорт всех лекарств от рака

Пекин, 2 мая. КНР с 1 мая отменяет пошлины на импорт всех лекарственных средств от рака, в том числе импортируемые средства китайской народной медицины. Об этом пишут китайские СМИ.

Налог на добавленную стоимость для импортеров и производителей лекарств тоже сократился. По информации китайского госинститута рака, внутренний рынок медицинских средств против рака превышает 120 млрд юаней. Это более 190 млрд долларов.

Отметим, что ежегодно в КНР диагностируют онкологию у 3,5 млн человек. Чаще всего жители Китая болеют раком легких, желудка и груди.