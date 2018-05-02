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Китай отменил пошлины на импорт всех лекарств от рака
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    Китай отменил пошлины на импорт всех лекарств от рака

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    Китай отменил пошлины на импорт всех лекарств от рака

    Пекин, 2 мая. КНР с 1 мая отменяет пошлины на импорт всех лекарственных средств от рака, в том числе импортируемые средства китайской народной медицины. Об этом пишут китайские СМИ.

    Налог на добавленную стоимость для импортеров и производителей лекарств тоже сократился. По информации китайского госинститута рака, внутренний рынок медицинских средств против рака превышает 120 млрд юаней. Это более 190 млрд долларов.

    Отметим, что ежегодно в КНР диагностируют онкологию у 3,5 млн человек. Чаще всего жители Китая болеют раком легких, желудка и груди.

    Автор: Алексей Громов
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