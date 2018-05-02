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Встреча Путина и президента ФИФА запланирована на 3 мая
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    Встреча Путина и президента ФИФА запланирована на 3 мая

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    Встреча Путина и президента ФИФА запланирована на 3 мая

    Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин встретиться с главой ФИФА Джанни Инфантино в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «Также запланирована встреча Владимира Путина с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — говорится в сообщении.

    Как стало известно, встреча российского лидера запланирована на 3 мая. Она должна пройти в Сочи.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Саранске, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч за третье место пройдет в Северной столице, Москва примет финальный матч мундиаля.

    Автор: Дарья Смолина
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