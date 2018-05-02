Сирия: раненые жители осажденных боевиками Аль-Фуа и Кефраи прибыли в больницу в Алеппо — видео ФАН

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил университетскую больницу города Алеппо, куда были доставлены раненые мирные жители, вывезенные накануне из осажденных террористами населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб. Эксклюзивная видеозапись — в нашем материале.

Из шиитских поселений, находящихся к северо-востоку от Идлиба, сотрудниками сирийского Красного Полумесяца и военнослужащими правительственных войск САР было вывезено около 1500 гражданских лиц, среди них было множество детей и раненных в результате обстрелов боевиков людей. Сейчас последним оказывают квалифицированную медпомощь. Как рассказали репортеру ФАН медсотрудники университетской больницы в Алеппо, местные врачи уже успели провести как минимум пять серьезных операций.

Эвакуация из осажденного шиитского района провинции Идлиб стала возможной благодаря представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Именно их усилиями была достигнута договоренность с боевиками о выводе вооруженных группировок из юго-восточных пригородов Дамаска. Возможность беспрепятственного выхода из осажденных армией САР районов на окраине столицы была предоставлена в обмен на освобождении части мирного населения из окруженных исламистами Аль-Фуа и Кефраи.

Эти населенные пункты несколько лет подряд находятся в кольце осады и подвергаются регулярным обстрелам со стороны «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других группировок, базирующихся в Идлибе. За время сирийского кризиса были убиты сотни местных жителей, а инфраструктура Аль-Фуа и Кефраи была почти полностью разрушена. Гуманитарная обстановка в поселениях между тем продолжает приближаться к катастрофическому уровню ввиду установленной террористами блокады.

Ожидается, что в скором времени после вывоза следующей партии боевиков из столичных окрестностей эвакуация населения из шиитских населенных пунктов в Идлибе продолжится. В настоящий момент планируется вывод еще нескольких тысяч человек из Аль-Фуа и Кефраи.

1 Организация запрещена на территории РФ.