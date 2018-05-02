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Общество
МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность на Ставрополье
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    МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность на Ставрополье

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    МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность на Ставрополье

    Ставрополь, 2 мая. ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в двух районах. С 3 по 5 мая  в Благодаренском и Минераловодском городских округах существует риск возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и устойчивыми пожарами. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

    В остальных районах сохранится пожароопасность четвертого класса.

    МЧС рекомендует местным жителям ограничить выезды на природу, быть осторожными с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от хвойных растений должно быть не менее 50 метров.

    Автор: Дима Оленин
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