МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность на Ставрополье

Ставрополь, 2 мая. ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в двух районах. С 3 по 5 мая в Благодаренском и Минераловодском городских округах существует риск возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и устойчивыми пожарами. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В остальных районах сохранится пожароопасность четвертого класса.

МЧС рекомендует местным жителям ограничить выезды на природу, быть осторожными с огнем, а при сжигании мусора учитывать, что расстояние от хвойных растений должно быть не менее 50 метров.