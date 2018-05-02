Большинство самолетов ВВС Германии признали непригодными для операций НАТО — Spiegel



Берлин, 2 мая. Большинство из 128 многоцелевых истребителей Eurofighter ВВС Германии непригодны для участия в военных операциях, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

Истребители не допускают к полетам из-за вероятных проблем с расположенными на крыльях Eurofighter контейнерами. Здесь находятся специальные сенсоры с подведенной системой охлаждения, трубки которой могут подтекать и повлиять на работу датчиков. Последние необходимы для оповещения пилота о приближении самолета противника.

Издание пришло к выводу, что самолеты немецких ВВС не могут выполнять операции в рамках маневров военно-политического блока НАТО в случае потенциального конфликта. Авторы материала не уточняют, сколько истребителей имеют вышеописанную проблему. Они лишь отмечают, что только «около десяти самолетов» имеют положительные заключения после техосмотра и готовы к вылету.

Der Spiegel также сообщает, что на вооружении бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) недостаточно ракет для ведения воздушного боя. Текущих запасов хватит для оснащения четырех истребителей Eurofighter.

В 2018 году в Минобороны ФРГ и в Бундестаге неоднократно выражали беспокойство в связи с нехваткой вооружения и обмундирования для солдат. В феврале представитель немецкого парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс представил доклад, в котором фигурировала информация о ненадежности транспортных самолетов Airbus A400M, вследствие чего ФРГ не может принять участие в маневрах альянса.