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Путин в Сочи обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу
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    Путин в Сочи обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу

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    Путин в Сочи обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу

    Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Организационного комитета «Россия-2018» в Сочи. Тема заседания — подготовка к проведению чемпионата мира по футболу, сообщили в Кремле.

    «Третьего мая в городе Сочи президент РФ Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», — говорится в сообщении.

    Темой обсуждения станет готовность стадионов и других объектов инфраструктуры к мировому чемпионату по футболу. Кроме того, будут детально обсуждаться темы медицинского, транспортного и информационного обеспечения мероприятия.

    Путин также проведет встречу с главой FIFA Джанни Инфантино.

    Автор: Алексей Громов
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