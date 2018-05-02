Путин в Сочи обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу

Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Организационного комитета «Россия-2018» в Сочи. Тема заседания — подготовка к проведению чемпионата мира по футболу, сообщили в Кремле.

«Третьего мая в городе Сочи президент РФ Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», — говорится в сообщении.

Темой обсуждения станет готовность стадионов и других объектов инфраструктуры к мировому чемпионату по футболу. Кроме того, будут детально обсуждаться темы медицинского, транспортного и информационного обеспечения мероприятия.

Путин также проведет встречу с главой FIFA Джанни Инфантино.