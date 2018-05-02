«По столице юмора маршем пройдет мор»: экс-депутат Рады отреагировал на шествие радикалов в Одессе

Киев, 2 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отреагировал на марш радикалов, который запланирован в Одессе на 2 мая.

На своей странице в Facebook Журавко напомнил, что 2 мая — ужасная дата для Одессы, Украины, всего мира. Четыре года назад радикалы самым жестоким способом расправились с десятками людей в Доме профсоюзов. Он с сожалением отметил, что справедливость по-прежнему не восторжествовала: на Украине идут «суды над теми кто выжил, а не над теми кто убивал».

Кроме того, в этот трагический день радикалы запрещенного в РФ «Правого сектора»1, «Свободы» и «Национального корпуса» намерены провести марш, который, по их задумке, должен восхвалять события мая 2014 года.

«Марш украинского порядка» — точно как установление фашистского порядка на оккупированных Гитлером землях СССР, — отмечает он. — По светлому городу. По столице юмора маршем пройдет мор. Смерть. Смерть будет шастать по «жемчужине у моря» и смердеть, погружая один из лучших городов мира во мглу».

Однако бывший украинский депутат выразил надежду, что когда-нибудь это будет остановлено.

«И эта Тьма будет уничтожена. И Свет восторжествует, — заверил он. — И Одесса вновь засмеется на всех голосах — хоть на русском, хоть на украинском, хоть на греческом, хоть на армянском, хоть на иврите! Потому что Одесса это город добра и света, который, хоть и один из бриллиантов русского мира, принадлежит всей человеческой цивилизации».

1 Организация запрещена на территории РФ.