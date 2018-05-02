Британские специалисты назвали самые пьющие профессии

Лондон, 2 мая. Британские специалисты выяснили, что чем выше у человека социальный статус и ежегодный доход, тем чаще он выпивает. Об этом говорится в документе NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно, меньше всего людей(51%), которые выпивали на неделе перед опросом, были специалистами, занимающимися физическим или простым трудом. Среди них чернорабочие, сотрудники регистратур или соцработников. Среди управленческого персонала или высококвалифицированных сотрудников(медсестры, учителя, врачи, юристы, архитекторы), число людей, которые выпивают регулярнее, составило более 70%.

Согласно данным, есть связь и с тем, сколько человек зарабатывает в год. Так, 46,5% людей, у которых годовой доход составил менее 11 тысяч евро, признались, что употребляли на неделе алкоголь. Среди граждан, зарабатывающих 22-34 тысячи евро, этот показатель составил 60%, а чей ежегодный доход более 45 тысяч евро – 80%.

Также специалисты выяснили, что среди опрошенных британцев чаще всего употребляют спиртные напитки те, кто старше 65 лет. Молодежь, в свою очередь, выпивает только по пятницам и субботам, но больше, чем все остальные.