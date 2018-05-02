Заплатят даже мертвые: новые тарифы ЖКХ грозят нищетой миллионам украинцев

В рамках одобренного кабинетом министров Украины очередного положения закона «О жилищно-коммунальных услугах» с 1 мая нынешнего года власти в украинских регионах резко подняли для местных жителей плату за потребление электроэнергии, газа, горячей и холодной воды, а также за утилизацию мусора и содержание придомовых территорий. Одновременно на общегосударственном уровне сокращены целые категории получателей соответствующих субсидий, а злостным неплательщикам за коммуналку грозит выселение даже из приватизированных квартир и частных домов. Как утверждают независимые эксперты, подобные меры приведут к окончательному обнищанию абсолютного большинства украинцев. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

О том, что она лишилась практически всех льгот и финансовой помощи государства на оплату услуг ЖКХ, жительница Харьковской области Ольга Сас узнала случайно. В свежей апрельской платежке пенсионерку проинформировали о введении новых тарифов и ликвидации субсидий на пользование светом и газом. Помимо прочего, в документе было отмечено, что уже в следующем месяце профильные службы и организации не допустят каких-либо просрочек по оплате предоставляемых услуг: должников сначала отключат от систем подачи, а затем обратятся в суд за принудительным взиманием суммы задолженности. Отныне, получая пенсию в 1600 гривен (около 3850 российских рублей), Сас должна будет ежемесячно платить по 1670 гривен за весь комплекс коммуналки.

«Выходит, я не только не смогу купить себе элементарные лекарства и еду, но и уйду в минус», — сетует Ольга Станиславовна в доверительной беседе с корреспондентом ФАН.

Участь харьковской пенсионерки могут разделить до пяти миллионов жителей Украины. Согласно официальной информации, в данный момент так называемыми жилищными субсидиями в полном объеме в стране пользуются до 200 тысяч семей, еще около 150 тысяч получают частичные льготы.

«Отказ в предоставлении подобных выплат автоматически поставит на грань нищеты две трети украинцев, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Владимир Васильченко. — Возрастающие «благодаря» требованиям Международного валютного фонда тарифы ЖКХ давно стали неподъемными как для простых пенсионеров и инвалидов, так и для вполне работоспособных молодых людей. В обозримом будущем неплатежи по коммуналке станут обыденным явлением».

Но с неплатежами украинские власти намерены бороться самым кардинальным образом. Предполагается, что в ближайшее время Верховная рада отменит введенный в 2017 году мораторий на принудительную продажу недвижимости должников. Предполагается, что после судебного решения квартира или дом человека, задолжавшего государству более 14 тысяч гривен, будет пущен с молотка.

«Можно только представить себе такую картину: армия нищих граждан Украины пополнится за счет армии бездомных, — отмечает в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Но до таких крайностей не дойдет: официальный Киев прекрасно отдает себе отчет, что массовое лишение людей жилплощади нанесет сокрушительный удар по имиджу команды [президента Украины Петра] Порошенко на международной арене. Кроме того, в преддверии предстоящих в 2019 году выборов Банковая (улица Киева, где расположены главные административные здания —прим. ФАН) играть с огнем просто не решится».

По словам Александровой, единственным приемлемым для властей в данном контексте шагом может стать отправка должников на общественные работы. Правда, учитывая размеры оплаты труда в этой сфере, сполна рассчитаться с государством отдельно взятый гражданин явно не сможет до самой смерти.

А, может быть, и даже после нее. На основе полной конфиденциальности один из сотрудников обслуживающей энергетической компании в Киевской области заявил корреспонденту ФАН буквально следующее:

«Мы все равно найдем способ выбить деньги из потребителя. Нам заплатят даже мертвые!»

В условиях, когда практически в каждой подобной компании сегодня есть собственные службы коллекторов, такое заявление выглядит поистине угрожающе.

Ситуацию попытался разрядить министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он пообещал, что государство все-таки найдет способ помочь малообеспеченным согражданам преодолеть тарифный кризис. Впрочем, его обещаниям в стране уже мало кто верит.