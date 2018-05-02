Парламент Армении не смог собраться на заседание из-за отсутствия кворума

Москва, 2 мая. Парламент Армении не может начать работу из-за отсутствия кворума. Из 105 депутатов зарегистрировались только 29 при необходимом для кворума составе в 53 человека.

Как стало известно, 2 мая на заседании зарегистрировались только 29 депутатов. Однако заседание может считаться правомочным только при регистрации более половины от общего числа депутатов. В случае, если депутатов не хватает, регистрация продолжается еще четыре часа.

Перед началом заседания депутат от партии «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил, что политсила объявила бойкот парламентской неделе из-за ситуации, происходящей в стране.

Ранее сообщалось, что Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги в Армении. Лидер оппозиции призвал своих сторонников освободить все магистрали 2 мая к 17.00 по местному времени. Также он попросил их обеспечить работу местного аэропорта «Звартноц» с 14.00 часов.