Сенатор: За 9/11 США разбомбили Афганистан и Ирак, а теперь вешают вину на Иран

Москва, 2 мая. Эксперты Федерального агентства новостей не находят логики в решении американского суда, обязавшего Иран выплатить компенсации жертвам теракта 11 сентября.

Решение, вынесенное судьей Джорджем Б. Дэниелсом, гласит, что Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Исламской Республики Иран несут ответственность за гибель 1 008 человек, чьи семьи и предъявили иск.

Тегеран, согласно вердикту, должен выплатить более 6 миллиардов долларов семьям жертв 9/11.

Абсурдность судейского решения в том, отмечают эксперты, что ранее Соединенные Штаты обвинили в организации взрывов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врага №1 Ирана — Саудовскую Аравию, а также лидера вскормленной саудовскими шейхами «Аль Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усаму Бен Ладена.

Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, «Иран там вообще никак не просматривался».

«А для чего тогда американцы нападали на Афганистан? — задается вопросом сенатор. — Камня на камне не оставили. А зачем боролись с Аль-Каидой?1 Зачем охотились на Бен Ладена? Тогда, после теракта, в США никто не сомневался, что виноваты Бен Ладен и Саудовская Аравия. Джордж Буш-младший объявил войну международному терроризму, призвав под свои флаги весь мир. И все поверили Штатам, и ни у кого не было сомнений в том, кто организовал этот чудовищный теракт, и откуда родом были исполнители. Решение этого суда ничем не обосновано, — уверен Джабаров. — Там шииты вообще рядом даже не стояли. И не могли стоять. Там были сунниты и суннитские организации. В том числе «Аль Каида». Американцы сами же на всех углах говорили, что решения принимали «Аль-Каида» и Бен Ладен. Для чего они тогда его уничтожали, если Иран во всем виноват? Он никогда с Ираном связан не был. Так что, там не состыкуются эти вопросы. Я думаю. что это решение суда не будут иметь никакого развития».

В подтверждение слов заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам можно привести мнение… Госдепартамента США.

Вот заявление для СМИ от 2016 года, озвученное сотрудником пресс-службы управления по делам Ирана в Госдепартаменте США Сэмом Вэбергом: «Комиссия 9/11 отметила в своем докладе, что не найдено никаких доказательств того, что Иран или ливанская группа Хезболла были осведомлены о планировании нападения на США в сентябре 2001 года».

«Я думаю, это очередная попытка как-то обострить отношение с Ираном, — продолжает Владимир Джабаров. — Суд может выдавать любые решения, тем более, американский суд. Они в этом плане такие умелые. Но это не значит, что Иран будет выполнять эти решения. Ну, тогда надо все повесить на Иран. Это понятно, да, что они пытаются найти любую вину Ирана, для того, чтобы как-то его еще раз наказать. Странно, что американцы не додумались повесить на Иран убийство Кеннеди», — смеется сенатор.

Политолог, американист, зампредседателя «Изборского клуба» Александр Нагорный считает, что «дело в возгонке военной напряженности», которую инициировали США.

«Как вы помните речь после теракта шла о Саудовской Аравии, — говорит Нагорный. — Там 18 человек были с саудовскими паспортами. Поэтому это решение суда не выдерживает никакой критики. Это является аспектом многогранной политики возгонки напряженности и создание предвоенной обстановки перед ударом по Ирану, потом — по российским базам в Сирии, а вылиться это должно в масштабные военные действия на Украине».

Была еще версия, говорит Нагорный, связанная с золотыми авуарами Ирана (так назывемое шахское золото), хранящимися в США, то ли 150 миллиардов долларов, то ли больше. США не хотят их возвращать после недавней отмены санкций, но это, опять же, — вторичная причина.

«А первая — все-таки военно-политическая, — считает эксперт, добавляя, что возгонка напряженности через Иран имеет конечной целью смену политического режима в России».

Пр мнению президента центра стратегических исследований «Россия — исламский мир» Шамиля Султанова, решение американского суда — не более чем элемент информационной войны в преддверии 12 мая, когда президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу разрыва «ядерного соглашения с Ираном».

«Всерьез воспринимать вердикт Нью-Йоркского суда не стоит. А попытка привязать шиитский Иран к этим терактам — это вообще дохлый номер», — резюмировал эксперт.

По мнению доктора юридических наук Александра Домрина, «данное решение суда — это чудовищная подстава», которая подрывает все основы того, что мы называем правовым государством.

«Я был 11 сентября 2001 года в Детройте и прекрасно помню этот день. Нет никакой связи Ирана с этим терактом, — уверен Домрин. — Мы можем долго рассуждать, что произошло 11 сентября. Есть весомые, очень весомые доказательства, что это была инсценировка американских спецслужб для того, чтобы развязать войну против Афганистана и Ирака. Но вот Ирана в этом контексте вообще нет. И не было никогда. Я очень рад этому решению нью-йоркского суда. Он еще раз подтвердил, что между некоторыми событиями истории и некоторыми решениями американских судов нет никакой абсолютно связи».

Александр Домрин считает, что за решением нью-йоркского суда стоит израильское лобби в США.

«Есть такое выражение — хвост виляет собакой. И есть такое государство, которое называется Израиль, — говорит эксперт. — Так вот, Израиль виляет Америкой. Израильское лобби влияет на политические решения, принимаемые администрацией США. Для Америки никакой угрозы не составляет ни Иран, ни даже Северная Корея. Иран никоим образом не связан с 11 сентября. Но Иран не нравится Израилю. А поскольку Израиль, как мы сказали, виляет Америкой — вот здесь и надо искать мотивы этого конкретного суда».

1 Организация запрещена на территории РФ.