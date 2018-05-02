Прямое авиасообщение открылось между Минском и Новосибирском

Москва, 2 мая. Российская авиакомпания S7 Airlines начала прямые рейсы между городами Минск и Новосибирск, сообщается в пресс-релизе организации.

«В 11:10 из Толмачёво вылетают самолеты, а прибывают в Минск в 12:15», — говорится в релизе.

Отмечается также, что обратный рейс из Минска вылетает в 13.15 и прилетает в Новосибирск в 22.00.

Напомним, что вопрос о начале регулярных рейсов между Минском и Новосибирском поднимался еще в 2016 году. Нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству аэропорта Минск и авиакомпании «Белавиа» с S7.