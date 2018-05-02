Память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов почтили в Москве

Москва, 2 мая. Россияне, украинцы, граждане народных республик Донбасса на Аллее Городов-героев в Москве почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

2 мая в Москве около стелы «Одесса» на Аллее Городов-героев почтили память жертв трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов четыре города назад. В 2014 году радикалы заживо сожгли и расстреляли 48 человек. Еще около 250 человек пострадали.

Россияне, украинцы, жители Донбасса пришли возложить цветы в память погибших. Одесситка Алена Бабинина, участница боев в Донбассе с позывным «Гюрза», выступила с речью перед собравшимися. Она напомнила, что виновные в этом преступлении по-прежнему не наказаны, хотя их имена давно известны.

«Молимся, что они будут наказаны, а мы с вами должны приблизить этот момент, — обратилась она к окружающим. — Прошу вас почтить минутой молчания память погибших, заживо сожженных и убиенных на Греческой наших ребят».

Ранее сообщалось, что жители и гости Одессы весь день несут цветы к Дому профсоюзов.