Сетевые хомячки готовы гнать волну: Навальный хочет минуты славы и поддержки спонсоров

Отметившийся на чужом митинге в защиту Telegram, Алексей Навальный, однако, отказался от собственной согласованной акции на том же месте — на проспекте Сахарова, вмещающем в принципе любое количество народа. Вместо этого он призывает своих сторонников выйти на несогласованную акцию, место и время которой Федеральное агентство новостей из уважения к российским законам пиарить не намерено. Все дело в том, что Навальный, не будучи уверенным, что на его согласованный митинг придет хоть сколько-нибудь значимое количество народу, хочет заставить своих сторонников картинно воевать с полицией и вести трансляции из автозаков, созывая красивую телекартинку для западных СМИ и своих зарубежных спонсоров, считает заведующий кафедрой Российского экономического университета политолог Андрей Кошкин.

«Навальный ведет себя столь предсказуемо по целому ряду причин, одна из которых — он хочет, чтобы о нем говорили, причем говорили именно в западных СМИ, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если сторонники Навального устроят беспорядки в центре столицы, конечно, об этом все будут говорить. Ну, а если возникнут какие-либо конфликты, а еще лучше — конфликты, сопряженные с задержаниями, то от этого Навальному будет совсем хорошо. Для него даже лучше, если ему или его сторонникам причинят какой-либо физический ущерб, он в общем-то к этому и стремится. Тогда он через соцсети сможет показать тем, кто его финансирует, свою «удаль», «силу» и якобы «востребованность» в российском обществе. Вот почему его тянет туда, и где не разрешено — исключительно для того, чтобы получить свою дозу пиара в информационном пространстве».

На любом разрешенном митинге такой «картинки» не будет, отметил политолог. К тому же, подчеркнул собеседник ФАН, после первомайских праздников на любую акцию придет явно меньше народу, чем рассчитывает Навальный, тем более, что те, кто хотел выступить с критикой государства уже отметились на митинге против блокировки Telegram.

«Сегодня разрешенные массовые мероприятия, даже с протестной составляющей, являются довольно обыденным делом, — отметил политолог. — Для органов власти и силовых структур не составляет труда провести такие мероприятия организованно и цивилизованно, конечно, если их участники не нарушают российские законы. Так что, если Навальный подаст заявку на такой митинг, он обязательно получит разрешение. Но он заранее знает, что в случае разрешенной акции все пройдет тихо-мирно, и о нем почти даже никто и не упомянет. А нарушив закон и выведя своих сторонников на несогласованную акцию, он сразу получает не только пиар, но и благословение тех, кто его финансирует. Ну и, конечно, поддержку «сетевых хомячков», которые сами никуда не выходят, но готовы, как говорится, гнать информационную волну по соцсетям».

Стоит также отметить, что спасать от полиции своих сторонников Навальный, возможно, будет небескорыстно, так что у него есть еще и шанс немного подзаработать, не без иронии подчеркнул собеседник ФАН.

«Это отработанная технология, отработанная не только на нашей стране, но и в других государствах. И Навальный как всегда ничего необычного не предпринимает — он просто устраивает беспорядки для того, чтобы в очередной раз попытаться заполучить свою минуту славы», — подчеркнул Андрей Кошкин.