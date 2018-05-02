Сирия, 2 мая. В результате очередной бомбардировки ВВС США в Хасаке погибли не менее десяти мирных граждан. САА обнаружила тайник боевиков в Восточном Каламуне. Турецкий военный конвой прибыл в Идлиб, чтобы укрепить пункт наблюдения в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают САА прикрытие к югу от Дамаска; проводят разведывательные полеты в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по ИГ1 на юге от Дамаска; обнаружили тайник боевиков в горах Восточного Каламуна.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала антиправительственные демонстрации на севере Хомса; ведет перестрелки с САА на юго-востоке Идлиба; подверглась ударам ВВС САР на севере Хамы.

Международная коалиция: осуществила разведывательные полеты над освобожденными САА территориями Дейр-эз-Зора; провела бомбардировку в провинции Хасака, погибли мирные жители.

ВС Турции: направили военный конвой для укрепления пунктов наблюдения у границы между Хамой и Идлибом.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке проасадовских палестинских отрядов продолжает развивать широкомасштабное наступление в районе Хаджар Аль-Асвад на юге от Дамаска. Под прикрытием российской авиации правительственные силы заняли кварталы Аль-Алаф и Аль-Бассель, передает информационное агентство Al Masdar News. Сообщается, что военную операцию на данном направлении возглавила 9-я дивизия САА, отряды который были передислоцированы в Дамаск из провинции Даръа. Сирийские военные самолеты не прекращают проводить боевые вылеты в поддержку сил САР. Как передает новостной портал Syria Watan News, точечные авиаудары ВВС Сирии пришлись по военным объектам джихадистов «Исламского государства»1 в районе Ат-Тадамун. Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Тем временем в районе горного массива Восточный Каламун, территории которого были зачищены от террористов антиправительственных формирований 25 апреля, был обнаружен тайник исламистов. В хранилище находилось большое количество боеприпасов, ракет, а также танки, захваченные силами вооруженной оппозиции на ранних этапах противостояния. Напомним, боевики, дислоцировавшиеся на востоке Дамаска, приняли условия мирного соглашения с правительством САР и были эвакуированы в провинцию Идлиб вместе со своими семьями.

Провинция Хомс

Подконтрольный вооруженной оппозиции интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что боевики организовали антиправительственные демонстрации на севере Хомса. Исламисты призывают все группировки продолжить оказывать сопротивление правительственным силам. Тем временем по информации новостного агентства Al Masdar News, лидеры формирования «Ахрар Аш-Шам» и некоторых других группировок уже согласились принять условия мирного соглашения. Напомним, противники ведут переговоры со вчерашнего дня. Радикалы были вынуждены согласиться на временное перемирие после интенсивных обстрелов со стороны Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (soundandpic) сообщает о том, что военные самолеты международной коалиции во главе с США осуществили разведывательные полеты над территориями, подконтрольными иранским проправительственным формированиям. Предполагается, что Вашингтон намеревается спровоцировать начало боевых действий между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и Сирийской арабской армией (САА), чтобы заполучить стратегические районы, контролируемые войсками САР.

Между тем в административный центр региона был направлен конвой с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций (ООН). В сопровождении сотрудников Сирийского Красного Полумесяца 12 грузовиков с продовольствием и медикаментами были доставлены в районы Маррат, Мазлум, Хатла, Хишам и Табия.

Провинция Идлиб

Оппозиционный новостной портал Masar Press Net, связанный с Сирийской свободной армией (ССА)**, сообщает о том, что колонна турецких вооруженных сил вошла на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в районе пограничного перехода «Кафр Лясин». Сообщается, что прибывшие подразделения займутся укреплением наблюдательного пункта на окраине города Мурек на севере Хамы. Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов соблюдения перемирия на севере САР.

Тем временем в юго-восточной части региона у линии соприкосновения сил вооруженной оппозиции и правительственной армии вновь произошли перестрелки. Согласно информации новостного агентства Syria Watan News, части Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции боевиков на окраине населенных пунктов Ас-Сыяд, Аль-Арбаин.

Провинция Хама

Телеканал HalabToday TV сообщает о новых вооруженных стычках между силами САР и радикалами антиправительственных формирований в северной части Хамы. По данным оппозиционных СМИ, сирийская авиация нанесла три авиаудара по военным объектам исламистов недалеко от города Кафр Зета. В то же время разведывательные полеты в регионе проводят российские военные самолеты, передает агентство новостей Masar Press Net.

Провинция Хасака

Авиация западной коалиции вновь провела бомбардировку в провинции Хасака, несмотря на то, что накануне боевые вылеты американских ВВС привели к гибели не менее 25 мирных граждан. Как передает информационный портал Euphrates Post, авиация международного альянса нанесла удары по населенному пункту Аль-Фадель, в результате чего погибли более десяти местных жителей. Кроме того, большое количество гражданских лиц получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)