США обязали Иран выплатить компенсации родственникам жертв теракта 11 сентября

Вашингтон, 2 мая. Суд Нью-Йорка обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам погибших при терактах 11 сентября 2001 года, пишет издание The Hill, ссылаясь на документы федерального суда.

ИРИ, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек, в связи с чем американский суд обязал власти республики выплатить компенсацию, общая сумма которой свыше 6 млрд долларов. Супругам жертв назначены компенсации в размере 12,5 млн долларов, родителям и детям по 8,5 млн долларов, по 4,25 млн долларов — братьям и сестрам.

Отметим, что спецкомиссия по расследованию теракта не нашла прямых доказательств причастности иранских властей к трагедии. Однако суд Нью-Йорка учел при вынесении решения выводы о том, что Иран якобы передавал материальную помощь «Аль-Каиде»1 (группировка запрещена в России).

Напомним, что родственники погибших подали коллективный иск против Ирана в 2004 году. СМИ отмечают, что Тегеран вряд ли будет выплачивать компенсации, однако это дает право американским властям использовать средства из изъятых в США счетов иранских граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.