Такой Первомай нам не нужен: глава минкульта рассказал, какие даты надо отмечать украинцам

Киев, 2 мая. Глава министерства культуры Украины Евгений Нищук заявил, что украинцы должны праздновать только памятные для страны даты, а такие праздники как Первомай уже утратили свою актуальность.

Нищук отметил, что, с одной стороны, не хочется задевать за живое определенную возрастную категорию, но с другой – «не хочется дать шанс еще большей манипуляции или провокации». По его мнению, День трудящихся или Первомай уже давно не является праздником или парадом.

«Это дата, когда те, кто имеет огород и приусадебные участки, едут на огороды, а большое количество людей просто пользуется выходным днем, чтобы поехать, в конце концов, отдохнуть на природу. Насколько это важно сохранить? Я думаю, что рано или поздно это изменится», — заявил украинский политик.

В эфире «5 канала» Нищук заявил, что за последние четыре года на Украине появились даты, которые необходимо делать не только выходными, но и датами «реального почитания и празднования». Глава ведомства назвал следующие даты: «дата реальных героев, дата добровольцев, даты гибели солдат под Иловайском, Дня свободы, 14 октября — День защитника Отечества».

Три года назад украинская Верховная рада приняла закон, запрещающий пропаганду советской символики, и тогда руководство страны решило поменять календарь с праздниками. Так, Украина уже отказалась от праздника 23 Февраля(День защитника Отечества), теперь празднуется День защитника Украины – 14 октября. Отметим, что уже на протяжении нескольких лет украинские власти пытаются «декоммунизировать» 1 Мая, но пока безуспешно.