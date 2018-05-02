Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги в Армении

Ереван, 2 мая. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян назвал сроки блокировки протестующими железной дороги страны и аэропорта в Ереване.

Сторонники оппозиции вышли с протестами после того, как армянский парламент отказался избрать Пашиняна на должность премьер-министра. Протестующие перекрыли автотрассы страны, а также аэропорт и железную дорогу.

Лидер оппозиции призвал своих сторонников освободить все магистрали 2 мая к 17.00 по местному времени. Также он попросил их обеспечить работу ереванского аэропорта «Звартноц» с 14.00 по местному времени.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей в Армении, в регионах страны ситуация остается спокойной по сравнению со столицей. Накануне жители практически всех деревень смотрели прямую трансляцию из парламента.

Ранее стало известно, что протестующие перекрыли железную дорогу, соединяющую Ереван и Гюмри.