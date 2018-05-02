Сирия под угрозой возрождения ИГ: фейковая атака курдов за Евфратом не снимет опасность для Меядина

Курдские Демократические силы Сирии (SDF) при поддержке международной коалиции во главе с Соединенными Штатами начали очередную операцию против «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в районе города Хаджин, расположенного на восточном побережье Евфрата в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявили сами представители командования SDF. Означает ли это, что восточная часть региона вскоре наконец будет полностью зачищена от террористов? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит отметить, что различные вылазки и бомбежки курды и ВВС США проводят в этом регионе время от времени. Несмотря на это, однако, отряды ИГ1 продолжают свободно передвигаться в районе от нефтяного месторождения Аль-Омар и до самой иракской границы. По данным многочисленных местных источников, урон в результате военных действий американцев и курдских группировок в этом районе несут совсем не столько боевики, сколько мирные жители и инфраструктура региона.

Между тем террористы чувствуют себя здесь довольно комфортно. Часть территорий на юго-востоке провинции сейчас фактически никем не контролируются, а некоторые населенные пункты, в частности Хаджин, Абу Хасан и Аш-Шафаа, до сих пор целиком оккупированы ИГИЛовцами. В их распоряжении также находятся несколько нефтяных полей. Конечно, они уже не контролируют столь крупную часть энергетических ресурсов Сирии, как раньше, но все же продолжающиеся контрабандные поставки позволяют им удерживаться на плаву и даже наращивать силы в преддверии новой попытки наступления против Сирийской арабской армии (САА).

Уже сейчас боевики ИГИЛ1 совершают нападения и ведут обстрелы стратегических городов Меядин и Абу Кемаль, расположенных на западном берегу. Уже в ближайшем будущем территории за Евфратом могут послужить удобным плацдармом для полномасштабной операции террористов против войск САР.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что вероятность этого достаточно высока. По его мнению, сохранение оплота ИГ на восточном берегу является серьезной угрозой для САА. Что касается курдов и США, то на них рассчитывать не стоит, поскольку им, напротив, даже выгодно присутствие террористических бандгрупп в этом регионе.

«Для многих участников конфликта в Сирии борьба с ИГИЛ остается, в первую очередь, идеологическим прикрытием реализации собственных интересов. Совершенно понятно, что для Соединенных Штатов и курдских отрядов противостояние терроризму отходит на задний план, оставаясь основной целью только в медийной повестке. На мой взгляд, реальной задачей курдов сейчас является удержание территории и укрепление своего военного присутствия в Дейр-эз-Зоре, в то время как борьба с «Исламским государством» имеет всего лишь факультативный, витринный характер», — подчеркнул наш собеседник.

Более того, сохранение отрядов ИГ в регионе является для Вашингтона и SDF главным обоснованием своего незаконного пребывания на северо-востоке САР — в районе расположения крупнейших в арабской республики залежей нефти. Именно поэтому рассчитывать на то, что американская коалиция положит конец террористам на восточном берегу, не приходится.

«Они не собираются до конца уничтожать джихадистов. Присутствие «Исламского государства» на этих территориях необходимо им как объяснение базирования в этом районе курдов, и осуществления ими контроля над ним. Поэтому каких-то решительных ударов от США и SDF мы не дождемся. В конечном счете, именно сирийской армии придется разгребать все остатки террористических бандгрупп и последовательно завершать уничтожение последних отрядов ИГ в САР, поскольку только официальный Дамаск и его союзники по-настоящему заинтересованы в благе сирийского народа и окончательной ликвидации террористов», — отметил политолог.

Конечно, американцы могут агрессивно отреагировать на возможную операцию САА против ИГ на восточном побережье Евфрата, где они уже чувствуют себя хозяевами, добавил Александр Асафов. Тем не менее необходимо наконец окончательно зачистить от ИГИЛ оставшиеся районы Сирии, пока группировка не набрала достаточно сил, чтобы вернуться.

«Соединенные Штаты, если это необходимо для их целей, всегда найдут или придумают повод для удара по армии САР, для очередного военного вмешательства. Действительно, есть риск, что возможная антитеррористическая кампания САА на востоке от Евфрата будет расценена Западом как агрессия по отношению к нему, как нарушение каких-то неписанных договоренностей, и, безусловно, за этим может последовать «справедливое демократическое возмездие». Однако, учитывая сложнейшую ситуацию в регионе, нужно сделать вывод, что сирийскому руководству все же необходимо не обращать внимание на мнимое осуждение со стороны США и наконец разобраться с остатками боевиков ИГ в своей стране», — считает собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.