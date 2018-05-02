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Украина намерена усилить позиции ВСУ на линии фронта в Донбассе
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    Украина намерена усилить позиции ВСУ на линии фронта в Донбассе

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    Украина намерена усилить позиции ВСУ на линии фронта в Донбассе

    Киев, 2 мая. ВСУ усилят свои позиции на линии фронта в Донбассе, заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев на брифинге.

    Украинский президент Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о смене формата операции в Донбассе. По словам Сергея Наева, командование ВСУ ориентировано на усиление позиций в регионе, в том числе создание оборонительных сооружений, укрытий для военнослужащих и техники.

    «Мы хорошо понимаем, насколько коварным и предсказуемым является наш противник, именно поэтому значительные усилия будут направлены на усиление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — заявил командующий. 

    Он добавил, что ВСУ пересмотрят схемы минно-взрывных ограждений, освободят от взрывчатки те участие, которые создают опасность для силовиков и мирных жителей. Ранее в ДНР заявили, что после смены формата операции в Донбассе киевские силовики при обстрелах населенных пунктов республики могут использовать танки и артиллерию

    Автор: Ирина Селезнева
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