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Российские туристы спасли от вандалов советский памятник в Австрии
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    Российские туристы спасли от вандалов советский памятник в Австрии

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    Российские туристы спасли от вандалов советский памятник в Австрии

    Вена, 2 мая. Российским туристам удалось предотвратить попытку осквернения Памятника советскому Солдату-освободителю в центре Вены. Они прогнали злоумышленников с монумента, сообщили в посольстве РФ в Австралии.

    «Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство», — сообщил источник ТАСС.

    Инцидент произошел 1 мая. Российские туристы отдыхали на площади Шварценбергплац, неподалеку от монумента советскому солдату. После того, как дежурившие неподалеку полицейские покинули свой пост, к памятнику подошла группа молодых людей с бутылками, в которых была черная жидкость. Россияне прогнали злоумышленников, которые могли нанести вред монументу.

    Сотрудники посольства обратились в полицию Вены и указали на необходимость установки видеокамеры около памятника.

    Автор: Алексей Громов
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