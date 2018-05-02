Российские туристы спасли от вандалов советский памятник в Австрии

Вена, 2 мая. Российским туристам удалось предотвратить попытку осквернения Памятника советскому Солдату-освободителю в центре Вены. Они прогнали злоумышленников с монумента, сообщили в посольстве РФ в Австралии.

«Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство», — сообщил источник ТАСС.

Инцидент произошел 1 мая. Российские туристы отдыхали на площади Шварценбергплац, неподалеку от монумента советскому солдату. После того, как дежурившие неподалеку полицейские покинули свой пост, к памятнику подошла группа молодых людей с бутылками, в которых была черная жидкость. Россияне прогнали злоумышленников, которые могли нанести вред монументу.

Сотрудники посольства обратились в полицию Вены и указали на необходимость установки видеокамеры около памятника.