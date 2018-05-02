Меню
Украина
Жители и гости Одессы несут цветы к Дому профсоюзов
Общество
Около 580 млн рублей выделили на ремонт дорог в Новгороде
Следующая новость
Загрузка...

    Жители и гости Одессы несут цветы к Дому профсоюзов

    480

    Жители и гости Одессы несут цветы к Дому профсоюзов

    Одесса, 2 мая. Жители и гости Одессы несут цветы к Дому Профсоюзов, где четыре года назад в этот день погибли десятки людей.

    2 мая в Одессе вспоминают жертв трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Жители и гости города весь день несут к зданию цветы.

    Начальник управления превентивной деятельности в главном управлении Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко подчеркнул, что никаких стычек не зафиксировано.

    Напомним, в 2014 году 2 мая произошла потасовка между активистами антимайдана, футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами евромайдана. В результате радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором находились представители «антимайдана». Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, расстреливали. В жуткой трагедии погибли 48 человек, более 250 человек пострадали.

    Жители и гости Одессы несут цветы к Дому профсоюзов

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.