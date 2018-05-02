Одесса, 2 мая. Жители и гости Одессы несут цветы к Дому Профсоюзов, где четыре года назад в этот день погибли десятки людей.

2 мая в Одессе вспоминают жертв трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Жители и гости города весь день несут к зданию цветы.

Начальник управления превентивной деятельности в главном управлении Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко подчеркнул, что никаких стычек не зафиксировано.

Напомним, в 2014 году 2 мая произошла потасовка между активистами антимайдана, футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами евромайдана. В результате радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором находились представители «антимайдана». Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, расстреливали. В жуткой трагедии погибли 48 человек, более 250 человек пострадали.