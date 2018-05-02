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Украина
Нужна внешняя поддержка: Гройсман назвал гигантскую сумму долгов Украины
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    Нужна внешняя поддержка: Гройсман назвал гигантскую сумму долгов Украины

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    Нужна внешняя поддержка: Гройсман назвал гигантскую сумму долгов Украины

    Киев, 2 мая. В следующие четыре года Украина должна погасить долг в размере 27 миллиардов долларов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    В интервью изданию «Интерфакс — Украина» Гройсман заявил, что Украине нужны инвестиции. Гройсман назвал долг в размере 27 миллиардов долларов «колоссальными средствами».  

    «Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка», — отметил премьер-министр Украины.

    Гройсман напомнил, что Украина взяла 47 миллиардов долларов кредитов в 2007-2014 годы. Он отметил, что долги в таком размере оказывают огромное давление на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

    Он также добавил, что на данный момент Украина пока не может самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки.

    Автор: Дарья Смолина
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