Нужна внешняя поддержка: Гройсман назвал гигантскую сумму долгов Украины

Киев, 2 мая. В следующие четыре года Украина должна погасить долг в размере 27 миллиардов долларов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В интервью изданию «Интерфакс — Украина» Гройсман заявил, что Украине нужны инвестиции. Гройсман назвал долг в размере 27 миллиардов долларов «колоссальными средствами».

«Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка», — отметил премьер-министр Украины.

Гройсман напомнил, что Украина взяла 47 миллиардов долларов кредитов в 2007-2014 годы. Он отметил, что долги в таком размере оказывают огромное давление на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

Он также добавил, что на данный момент Украина пока не может самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки.