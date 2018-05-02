Меню
Происшествия
Один человек стал жертвой стрельбы в Лондоне
Общество
Полиция разыскивает телефонную террористку, «заминировавшую» две станции метро в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Один человек стал жертвой стрельбы в Лондоне

    38

    Один человек стал жертвой стрельбы в Лондоне

    Лондон, 2 мая. Мужчина погиб в результате стрельбы на северо-западе Лондона, еще один пострадавший был госпитализирован, сообщается в заявлении британской полиции.

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову на Камберланд-роуд, где обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением. Через какое-то время он скончался. Второй раненый мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу. Сейчас он в критическом состоянии.

    Данное происшествие рассматривается как убийство. Скотланд-Ярд ведет расследование.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.