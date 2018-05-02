Один человек стал жертвой стрельбы в Лондоне

Лондон, 2 мая. Мужчина погиб в результате стрельбы на северо-западе Лондона, еще один пострадавший был госпитализирован, сообщается в заявлении британской полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову на Камберланд-роуд, где обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением. Через какое-то время он скончался. Второй раненый мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу. Сейчас он в критическом состоянии.

Данное происшествие рассматривается как убийство. Скотланд-Ярд ведет расследование.