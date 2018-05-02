Камчатский вулкан Ключевская Сопка выбросил столб газа с пеплом

Петропавловск-Камчатский, 2 мая. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с примесью пепла, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.

«В среду днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован парогазовый выброс с примесью пепла высотой пять тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана», — говорится в тексте.

По информации сотрудников МЧС по Камчатскому краю, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не было зарегистрировано.

Напомним, что Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Его высота составляет 4750 метров.