Протестующие в Армении перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри

Ереван, 2 мая. Сторонники оппозиции Армении заблокировали железную дорогу, соединяющую Ереван и Гюмри, сообщил пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

Протестующие в Армении перекрыли движение по железной дороге. Уточняется, что речь идет об отрезке между Ереваном и Гюмри.

«Вся железная дорога не работает», — подтвердил информацию Алоян, пишет «Интерфакс».

Также демонстрантами заблокированы автотрасса, соединяющие Ереван с Севаном, и участок дороги Армения-Грузия.

Из-за продолжающихся забастовок депутаты парламента Армении не могут собраться на заседание. Так, по последним данным, в здание парламента прибыли лишь 27 из 105 депутатов.

Ранее в министерстве обороны Армении выступили с призывом обеспечить в стране бесперебойное движение военной техники для безопасности на территории государства.