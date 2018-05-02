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Протестующие в Армении перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри
Общество
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    Протестующие в Армении перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри

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    Протестующие в Армении перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри

    Ереван, 2 мая. Сторонники оппозиции Армении заблокировали железную дорогу, соединяющую Ереван и Гюмри, сообщил пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

    Протестующие в Армении перекрыли движение по железной дороге. Уточняется, что речь идет об отрезке между Ереваном и Гюмри.

    «Вся железная дорога не работает», — подтвердил информацию Алоян, пишет «Интерфакс».

    Также демонстрантами заблокированы автотрасса, соединяющие Ереван с Севаном, и участок дороги Армения-Грузия.

    Из-за продолжающихся забастовок депутаты парламента Армении не могут собраться на заседание. Так, по последним данным, в здание парламента прибыли лишь 27 из 105 депутатов.

    Протестующие в Армении перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри

    Ранее в министерстве обороны Армении выступили с призывом обеспечить в стране бесперебойное движение военной техники для безопасности на территории государства.

    Автор: Катерина Тимошенская
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