Эксперт: В Армении — уже не акт гражданского неповиновения, а переворот

Лидер оппозиции Никол Пашинян сознательно вышел за рамки правового поля после отказа парламента утвердить его в должности премьер-министра.

Известный российский политолог, кандидат исторических наук Андраник Мигранян заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что оппозиция в Армении намеренно ведет дело к государственному перевороту.

«Своих планов Пашинян не скрывает, — отметил эксперт, — еще ранее заявив, что либо он будет премьер-министром, либо в Армении вообще не будет премьер-министра. И это уже не акт гражданского неповиновения, а революция или, если угодно, госпереворот».

Успех Пашиняна, по словам политолога, обусловлен тем, что «ему удалось оседлать протест», вызванный недовольством многих жителей своим социальным положением, и тем самым выйти за рамки возглавляемой им партии «Елк».

На последних выборах эта партия набрала лишь около 8% голосов. Кроме того, по словам эксперта, «большинство СМИ и почти полностью вся блогосфера не настроены лояльно по отношению к власти», что во многом и способствует успеху Пашиняна.

Также в его пользу и сдержанные действия руководства республики в отношении протестующих. Андраник Мигранян объясняет это тем, что власти опасаются повторения событий десятилетней давности, когда в первых числах марта 2008 года в ходе беспорядков погибли люди.

Кстати, одним из их организаторов тогда был также Никол Пашинян.

«Власти просто не хотят крови, — говорит Мигранян. — К тому же Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном и в состоянии холодной войны с Турцией, а всякий хаос будет только на руку противникам Армении».

Политолог также отверг возможность появления некой авторитетной персоны, которая бы смогла консолидировать общество.

«Действующий президент Армен Саркисян много лет прожил за границей, он не имеет достаточной харизмы и авторитета и не обладает необходимыми полномочиями, чтобы противостоять революции и удержать ситуацию в рамках Конституции, — подчеркнул эксперт.

По словам Миграняна, ситуация должна быть решена в границах правового поля.

Правящая партия «Республика», по его мнению, уже проявила характер, отказавшись утвердить Пашиняна премьер-министром, и теперь она должна разъяснить народу порочность его политики. Властям Армении стоило бы вывести на улицы своих единомышленников, как это было в России, когда в ответ на «Болотную площадь» на митинг вышли сторонники действующей власти.

Главное же для властей Армении, резюмировал эксперт, «не допустить развития негативного сценария, что может привести к самым печальным для страны последствиям».