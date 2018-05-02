Чешский журналист пожаловался, что его «выкинули с Украины»

Киев, 2 мая. Чешского журналиста Яна Рыхески, работающего в издании Parlamentni Listy, не пустили на территорию Украины.

«Меня выкинули с Украины, и я буду писать об этом», — пожаловался журналист ТАСС.

Подробности инцидента журналист не сообщил. Комментариев от Госпогранслужбы Украины также нет.

Отметим, что накануне на Украину не пустили итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который хотел посетить траурные мероприятия по поводу годовщины трагедии, произошедшей в Одессе.