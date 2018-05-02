2 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Одессе вспоминают жертв трагедии в Доме профсоюзов

В Одессе отмечают четвертую годовщину трагедии в Доме профсоюзов Сегодня одесситы отмечают трагичную дату. Второго мая 2014-го в Доме профсоюзов от рук неонацистов погибли десятки людей. Никто из антироссийских активистов так и не понес наказания: за четыре года расследование не сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, к безрадостной годовщине каждый подготовился по-своему. С 1 по 10 мая в Одессе введен режим усиленного патрулирования. Власти Украины стянули в город подразделения СБУ, правоохранители вооружены. Такое напряжение обстановки объясняется возможными провокациями. Напомним, накануне силовики сорвали первомайский марш.

Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Иордании Министр иностранных дел Сергей Лавров завтра намерен провести встречу со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, беседа пройдет в Сочи. Основные темы в повестке дипломатов: урегулирование сирийского кризиса, пути решения палестино-израильского конфликта и ситуация в Ираке.

В Армении сторонники оппозиции ворвались в здания городских администраций Гюмри и Маралика В Армении сторонники оппозиции ворвались в здания городских администраций Гюмри и Маралика. Активисты пытаются убедить работников мэрий перейти на их сторону. Напомним, накануне в парламенте прошли выборы нового премьер-министра страны. Кандидату от оппозиции Николу Пашиняну не хватило восьми голосов, чтобы занять этот пост. Новое заседание пройдет через неделю, если на нем не будет избран глава правительства, Национальное собрание ожидает роспуск.