Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Киев, 2 мая. Группа военных кораблей НАТО вечером 1 мая вошла в Черное море.

Ряд зарубежных СМИ сообщили о вхождении военных кораблей Североантлантического альянса в Черное море. Известно, что в группе присутствуют корабли Великобритании, Испании, Турции, Германии.

«Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37), — передают украинские издания. — Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше».

Напомним, ранее замглавы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что в Киеве поддерживают присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.