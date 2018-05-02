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Военные корабли НАТО вошли в Черное море
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    Военные корабли НАТО вошли в Черное море

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    Военные корабли НАТО вошли в Черное море

    Киев, 2 мая. Группа военных кораблей НАТО вечером 1 мая вошла в Черное море.

    Ряд зарубежных СМИ сообщили о вхождении военных кораблей Североантлантического альянса в Черное море. Известно, что в группе присутствуют корабли Великобритании, Испании, Турции, Германии.

    «Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37), — передают украинские издания. — Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше».

    Напомним, ранее замглавы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что в Киеве поддерживают присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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