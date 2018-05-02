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«Революция улыбок» скатывается к хаосу: Пашинян мстит за неизбрание премьером Армении
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    «Революция улыбок» скатывается к хаосу: Пашинян мстит за неизбрание премьером Армении

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    «Революция улыбок» скатывается к хаосу: Пашинян мстит за неизбрание премьером Армении

    После того, как лидер оппозиции Никол Пашинян не был избран премьер-министром Армении, протесты по всей стране возобновились с новой силой. По призыву Пашиняна десятки тысяч его сторонников делают все, чтобы парализовать жизнь во всех городах Армении, и пока им это удается. По последним данным, по решению Пашиняна блокада снята только с аэропорта «Звартноц», но протестующие продолжают перекрывать все центральные улицы Еревана, а также Гюмри и других армянских городов, передает ереванский корреспондент Федерального агентства новостей, который находится в самой гуще событий.

    При этом, по словам спецкора, полиции фактически не вмешивается в происходящее, и только министерство обороны Армении призывает демонстрантов не препятствовать проезду военной техники, что, впрочем, никто не спешит выполнять. Так Пашинян «мстит» за неизбрание его временным премьером-министром, хотя до последнего момента он надеялся, что вожделенная власть вот-вот упадет ему в руки.

    Во вторник, 1 мая, — в день голосования по кандидатуре премьера — в Ереван съехались сторонники Никола Пашинян со всей Армении. А в ходе ежевечернего митинга на площади Республики 30 апреля — за день до голосования в Национальном собрании по кандидатуре премьера — Пашинян рассказал, что провел переговоры с представителями всех парламентских фракций, чтобы получить от них гарантии поддержки.

    Пашинян также рассказал собравшимся о встрече с депутатами Госдумы РФ, которая, по его словам, прошла в теплой и дружеской атмосфере.

    «Мы расстались как друзья», — отметил лидер армянской оппозиции.

    Оппозиционер также заявил, что, став премьер-министром, он намерен углублять связи с Россией. Пашинян даже обвинил прежнее руководство страны в возникновении антироссийских настроений в армянском обществе. При новой власти, пообещал лидер протестов, армяно-российская дружба будет только развиваться. Вместе с тем Никол Пашинян, по его заявлению, собирается вести многовекторную политику, укрепляя отношения и с Евросоюзом, и с США, и с Россией, и с соседями Армении — Ираном и Грузией.

    По словам Пашиняна, прежнее правительство тратило миллионы долларов на продвижение позитивного имиджа Армении в мире, однако события последних дней увеличили число упоминаний об этой стране в мировых СМИ в позитивном контексте в разы — ведь никто в мире не ожидал, что маленькое постсоветское государство сможет добиться смена власти мирным путем — без жертв и стрельбы. Важным мотивом выступления Пашиняна был призыв к порядку — оппозиционер попросил сторонников не омрачать радостную атмосферу победы нарушениями закона. Отметим, потерпев неудачу, Пашинян тут же забыл об этих своих призывах, фактически, спровоцировав коллапс всех государственных институтов Армении.

    Важным мотивом выступления Пашиняна был призыв к порядку, но, потерпев неудачу, он тут же забыл об этом, спровоцировав коллапс в стране

    Накануне голосования в парламенте позитивный настрой протестующих отмечали многие участники митинга на площади Республики, в том числе канадская актриса Арсине Ханджян, которая назвала происходящее на улицах армянских городов «не бархатной революцией, а революцией улыбок». Обращаясь к членам правящей Республиканской партии Армении, актриса попросила их последовать примеру своего бывшего премьера Сержа Саргсяна и не препятствовать избранию «народного премьера». В качестве последнего Ханджян подразумевала Пашиняна. Актриса призвала народ напоминать лидеру оппозиции о данных им за последние дни обещаниях и неуклонно требовать их выполнения.

    В ходе митинга были озвучены и некоторые будущие шаги оппозиции на долгосрочную перспективу. Депутат Национального собрания от блока «Елк» Арарат Мирзоян, в частности, пообещал вернуть на Родину эмигрировавших квалифицированных специалистов, а также привлечь к решению стоящих перед страной задач талантливую молодежь.

    Весьма резонансным стало открытое заявление Никола Пашиняна о готовности взять на себя бремя руководства правительством Армении. Эти слова оппозиционера были встречены восторженными возгласами десятков тысяч его сторонников. Так Пашинян ответил на, пожалуй, наиболее часто задаваемый ему вопрос — готов ли он возглавлять страну.

    Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании

    Как стало известно вечером 1 мая, Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра. После этого он немедленно призвал сторонников с утра 2 мая начать тотальную акцию гражданского неповиновения. Так что в ближайшие дни Армении, вероятно, станет не до улыбок — ситуация в любую минуту грозит выйти из-под контроля Пашиняна и его сторонников, свалившись в откровенный хаос.

    Отметим, согласно законодательству Армении, если парламенту не удается выбрать премьера с первой попытки, повторные выборы назначаются через семь дней — то есть на 8 мая. Участвовать в повторных выборах могут кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа парламентариев.

    В случае, если премьера не удается выбрать и при повторном голосовании, Национальное собрание должно быть распущено, а в стране проводятся новые парламентские выборы.

    Автор: Антон Евстратов специально для ФАН из Еревана
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