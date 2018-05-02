«Революция улыбок» скатывается к хаосу: Пашинян мстит за неизбрание премьером Армении

После того, как лидер оппозиции Никол Пашинян не был избран премьер-министром Армении, протесты по всей стране возобновились с новой силой. По призыву Пашиняна десятки тысяч его сторонников делают все, чтобы парализовать жизнь во всех городах Армении, и пока им это удается. По последним данным, по решению Пашиняна блокада снята только с аэропорта «Звартноц», но протестующие продолжают перекрывать все центральные улицы Еревана, а также Гюмри и других армянских городов, передает ереванский корреспондент Федерального агентства новостей, который находится в самой гуще событий.

При этом, по словам спецкора, полиции фактически не вмешивается в происходящее, и только министерство обороны Армении призывает демонстрантов не препятствовать проезду военной техники, что, впрочем, никто не спешит выполнять. Так Пашинян «мстит» за неизбрание его временным премьером-министром, хотя до последнего момента он надеялся, что вожделенная власть вот-вот упадет ему в руки.

Во вторник, 1 мая, — в день голосования по кандидатуре премьера — в Ереван съехались сторонники Никола Пашинян со всей Армении. А в ходе ежевечернего митинга на площади Республики 30 апреля — за день до голосования в Национальном собрании по кандидатуре премьера — Пашинян рассказал, что провел переговоры с представителями всех парламентских фракций, чтобы получить от них гарантии поддержки.

Пашинян также рассказал собравшимся о встрече с депутатами Госдумы РФ, которая, по его словам, прошла в теплой и дружеской атмосфере.

«Мы расстались как друзья», — отметил лидер армянской оппозиции.

Оппозиционер также заявил, что, став премьер-министром, он намерен углублять связи с Россией. Пашинян даже обвинил прежнее руководство страны в возникновении антироссийских настроений в армянском обществе. При новой власти, пообещал лидер протестов, армяно-российская дружба будет только развиваться. Вместе с тем Никол Пашинян, по его заявлению, собирается вести многовекторную политику, укрепляя отношения и с Евросоюзом, и с США, и с Россией, и с соседями Армении — Ираном и Грузией.

По словам Пашиняна, прежнее правительство тратило миллионы долларов на продвижение позитивного имиджа Армении в мире, однако события последних дней увеличили число упоминаний об этой стране в мировых СМИ в позитивном контексте в разы — ведь никто в мире не ожидал, что маленькое постсоветское государство сможет добиться смена власти мирным путем — без жертв и стрельбы. Важным мотивом выступления Пашиняна был призыв к порядку — оппозиционер попросил сторонников не омрачать радостную атмосферу победы нарушениями закона. Отметим, потерпев неудачу, Пашинян тут же забыл об этих своих призывах, фактически, спровоцировав коллапс всех государственных институтов Армении.

Накануне голосования в парламенте позитивный настрой протестующих отмечали многие участники митинга на площади Республики, в том числе канадская актриса Арсине Ханджян, которая назвала происходящее на улицах армянских городов «не бархатной революцией, а революцией улыбок». Обращаясь к членам правящей Республиканской партии Армении, актриса попросила их последовать примеру своего бывшего премьера Сержа Саргсяна и не препятствовать избранию «народного премьера». В качестве последнего Ханджян подразумевала Пашиняна. Актриса призвала народ напоминать лидеру оппозиции о данных им за последние дни обещаниях и неуклонно требовать их выполнения.

В ходе митинга были озвучены и некоторые будущие шаги оппозиции на долгосрочную перспективу. Депутат Национального собрания от блока «Елк» Арарат Мирзоян, в частности, пообещал вернуть на Родину эмигрировавших квалифицированных специалистов, а также привлечь к решению стоящих перед страной задач талантливую молодежь.

Весьма резонансным стало открытое заявление Никола Пашиняна о готовности взять на себя бремя руководства правительством Армении. Эти слова оппозиционера были встречены восторженными возгласами десятков тысяч его сторонников. Так Пашинян ответил на, пожалуй, наиболее часто задаваемый ему вопрос — готов ли он возглавлять страну.

Как стало известно вечером 1 мая, Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра. После этого он немедленно призвал сторонников с утра 2 мая начать тотальную акцию гражданского неповиновения. Так что в ближайшие дни Армении, вероятно, станет не до улыбок — ситуация в любую минуту грозит выйти из-под контроля Пашиняна и его сторонников, свалившись в откровенный хаос.

Отметим, согласно законодательству Армении, если парламенту не удается выбрать премьера с первой попытки, повторные выборы назначаются через семь дней — то есть на 8 мая. Участвовать в повторных выборах могут кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа парламентариев.

В случае, если премьера не удается выбрать и при повторном голосовании, Национальное собрание должно быть распущено, а в стране проводятся новые парламентские выборы.