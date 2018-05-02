Киев нашел спонсоров для миссии миротворцев в Донбассе

Киев, 2 мая. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сообщил, что миротворческую миссию ООН в Донбассе выразили готовность спонсировать США, Франция и Германия. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

Гримчак подчеркнул, что самое главное у Киева есть. Речь идет о расчетах и соглашениях о донорах данной операции. На данный момент необходимо найти войска и вооружение, заявил он. Ранее в НАТО сообщили, что для этих целей Киеву нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

По его словам, на сегодняшний день есть десятки стран, которые, «условно говоря», зарабатывают на миротворческих миссиях, когда отправляют свои войска. Гримчак отметил, что у Киева нет проблем с этим.