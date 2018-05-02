Макрон опозорился в Австралии, любезничая с женой премьера

Москва, 2 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон случайно назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. По всей видимости, французский лидер неудачно использовал в английском языке кальку с французского.

Курьез произошел в ходе пресс-конференции президентов в Сиднее.

«Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона телеканал ABC.

Цитату президента Франции тут же расхватали иностранные СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые предположили, что Макрон оговорился или неправильно перевел французское слово delicieux, которое также имеет значение «очаровательная».

Напомним, что Эммануэль Макрон прилетел в Австралию с трехдневным визитом. Основными вопросами встречи глав Франции и Австралии стало сотрудничество в сферах экономики, обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что Макрон осудил участников беспорядков в Париже. Так, политик резко раскритиковал участников беспорядков во время первомайской демонстрации в столице Франции, однако отказался от подробных комментариев по тому поводу.