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Макрон опозорился в Австралии, любезничая с женой премьера
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    Макрон опозорился в Австралии, любезничая с женой премьера

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    Макрон опозорился в Австралии, любезничая с женой премьера

    Москва, 2 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон случайно назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. По всей видимости, французский лидер неудачно использовал в английском языке кальку с французского.

     Курьез произошел в ходе пресс-конференции президентов в Сиднее.

    «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона телеканал ABC.

    Цитату президента Франции тут же расхватали иностранные СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые предположили, что Макрон оговорился или неправильно перевел французское слово delicieux, которое также имеет значение «очаровательная».

    Напомним, что Эммануэль Макрон прилетел в Австралию с трехдневным визитом. Основными вопросами встречи глав Франции и Австралии стало сотрудничество в сферах экономики, обороны и безопасности.

    Ранее сообщалось, что Макрон осудил участников беспорядков в Париже. Так, политик резко раскритиковал участников беспорядков во время первомайской демонстрации в столице Франции, однако отказался от подробных комментариев по тому поводу.

    Автор: Дима Оленин
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